Екатеринбург завалило снегом (ФОТО)

В Екатеринбурге минувшей ночью прошел сильный снегопад: высота снежного покрова достигла 31 сантиметра.

«В Екатеринбурге высота снежного покрова достигла максимального значения за всю нынешнюю зиму. Но она по-прежнему остается ниже среднегодовых значений: в среднем высота снежного покрова на городской метеостанции в конце января достигает 38-40 см», – отметил метеоролог Алексей Пулин в своем телеграм-канале «Погода в Екатеринбурге».

Как ранее писал «Новый День», снегопад на Урал принесли сразу три циклона. Помимо осадков в ближайшие дни ожидаются и существенные колебания температуры воздуха от 0° до -19 °C на юге Свердловской области и до -25° на севере. По прогнозам синоптиков, снегопады продолжатся до 30 января. В МЧС просят водителей ограничить дальние поездки и быть предельно осторожными за рулем.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube