В Екатеринбурге пытаются убрать с улиц снег, пока он не растаял

Екатеринбургские коммунальщики стараются убрать снег с улиц до потепления, которое, по прогнозам синоптиков, наступит через два-три дня.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, утром 29 января на уборку снега вышли 181 единица техники и 312 дорожных рабочих.

Сегодня приоритет служб благоустройства – уборка магистральных улиц и маршрутов общественного транспорта.

Дорожные рабочие и тракторы занимаются очисткой тротуаров. Их цель – сгрести с пешеходных зон как можно больше снега, прежде чем он утрамбуется и станет твердым. Пока этого не произошло, трактор может освободить путь для горожан буквально за пару проездов по улице.

Это особенно важно в связи с предстоящим потеплением. По прогнозам синоптиков, на выходных в городе установится плюсовая температура, а затем снова похолодает, значит, неубранный снег превратится в наледь. Потому сегодня на улицах работают 48 КДМ, 54 трактора, 11 грейдеров и 38 самосвалов.

Информацию о проблемных участках горожане могут передать в Единую городскую диспетчерскую службу (МКУ ЕДДС) по телефонам 304-12-12; 304-12-04; 304-12-08.

Уборкой придомовых территорий занимаются управляющие организации Екатеринбурга.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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