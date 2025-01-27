«Все птицы были загрязнены мазутом», – уральская студентка рассказала об экологическом бедствии в Анапе (ФОТО)

В Керченском проливе продолжается ликвидация последствий разлива нефтепродуктов, который случился в декабре 2024 года. Студентка Уральского государственного аграрного университета Алина Сапарова поехала в Анапу, чтобы принять участие в экологической миссии по спасению птиц, пострадавших в результате ЧП.

Алина рассказала пресс-службе УрГАУ, что в основном ей приходилось работать с большими поганками (чомгами), серощекими поганками, чайками. Также пострадали краснокнижные гагары и бакланы. «Все птицы были загрязнены мазутом и, как следствие, подвержены токсическому воздействию. Некоторые птицы поступали с сочетанными травмами после штормов. Сложно было с птицами, которые длительное время были в мазуте, вследствие чего возникал выраженный неврологический дефицит. Слаженная логистика и координация работы волонтеров помогали быстро решать возникающие проблемы, будь то поставка фармацевтических препаратов, средств индивидуальной защиты, медицинского оснащения», – поделилась девушка.

Волонтеры работали посменно. На пересменке бригады делились информацией об общем состоянии каждой группы птиц, о «тяжелых» пациентах, статистикой стабилизировавшихся, примерным планом на день на случай транспортировки особей, у которых лечение завершилось и требуется только реабилитация в другом штабе.

В обязанности Алины входили оценка степени тяжести состояния птиц, подбор терапии, контроль в динамике. Сейчас те птицы, с которыми она работала, уже вылечены и находятся в двух центрах реабилитации.

Чтобы присоединиться к волонтерам, Алина Сапарова советует желающим вступить в чаты официальных добровольческих организаций, связаться с координаторами, спланировать даты поездки и найти жилье, с чем, по ее словам, помогают местные жители и администрация отелей.

Как уже сообщал «Новый День», 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Фото: Алина Сапарова

Екатеринбург, Елена Владимирова

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