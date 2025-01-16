У побережья Ялты убрали пятно мазута после крушения танкеров

Новое мазутное пятно обнаружено в акватории Ялты, специалисты уже ликвидировали загрязнение. Об этом сообщила министр экологии и природных ресурсов Крыма Ольга Шевцова. Кроме того, по ее словам, новое мазутное загрязнение нашли на острове Тузла в Керченском проливе.

«По результатам мониторинга в городском округе Ялта выявлен один факт обнаружения нефтепродуктов (80 кв. м в акватории) и подтверждено наличие одного факта мазута на острове Тузла (2,55 км)», – написала министр в своем телеграм-канале. Появившиеся в соцсетях данные о мазутном пятне площадью 3 км в Ялте она назвала недостоверными. К настоящему времени мазутное пятно у побережья Ялты «полностью ликвидировано», подчеркнула Шевцова.

Всего в среду, 15 января, по словам министра, обследовано 485,3 км береговой линии и более 171 кв. км акватории с помощью беспилотников, собрано 9 тонн загрязненного грунта и песка, очищено 650 метров береговой линии и 80 кв. м акватории, спасена 81 птица. «Продолжаем следить за ситуацией», – добавила Шевцова.

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Симферополь, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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