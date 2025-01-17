Морспасслужба начала первый этап откачки мазута из танкера у мыса Панагия

Специалисты готовятся к откачке мазута с аварийного танкера «Волгонефть-239», стоящего на мели у мыса Панагия. К судну соорудили дорогу для битумовозов, а на самом танкере починили оборудование для разогрева топлива.

Специалисты федеральных и региональных служб возвели насыпь вокруг судна, чтобы защитить его во время штормов. Это также позволит исключить возможность утечки нефтепродуктов в открытое море. Кроме того, водолазы обследовали судно и герметизировали все возможные места утечек.

«На танкере восстановлено поврежденное в результате аварии оборудование, которое позволит произвести разогрев мазута. Сейчас специалисты Морспасслужбы уже начали данную операцию, которая будет непрерывной, необходимо не допустить застывания в шланголинии. После того, как общий объем мазута достигнет температуры в 45°, мы сможем перейти к следующему этапу – откачке груза в битумовозы, которые будут подъезжать к танкеру по насыпи», – сообщил министр транспорта Роман Старовойт.

В операции по ликвидации последствий аварии задействуют 10 битумовозов, в которые по шлангам диаметром 10 см и длиной до 150 метров откачают мазут и вывезут его для дальнейшей утилизации.

Работы будут проводиться только при благоприятных погодных условиях. Откачку мазута планируется завершить до конца января.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Краснодар, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube