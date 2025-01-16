Новая проблема: мазут обнаружен на дне Черного моря вблизи пляжей Анапы

При обследовании акватории Черного моря вскрылась новая проблема: у основания пирсов вдоль пляжей Анапы под водой обнаружены фрагменты мазута. Об этом говорится в сообщении Оперативного штаба.

«Это плотная масса, которая лежит на дне на глубине порядка 2,5-3 м. Участки, где под водой могут быть фрагменты мазута, обнаружили во время мониторинга с воздуха. 16 января проверили с помощью подводной техники, к месту спустились водолазы Кубань-СПАС, которые подтвердили наличие нефтепродуктов», – уточнили в Оперштабе Краснодарского края.

Как отмечается, куски мазута зацепились за столбы и балки, легли на дно. Всего обнаружили 4 таких участка под пирсами. Сегодня водолазы точно определили объемы подводных мазутных пятен, проработали технологию их сбора.

Краснодар, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

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