На пляжах Кубани не обнаружили новых выбросов мазута

Мониторинговые группы в четверг, 16 января, не обнаружили на пляжах Анапы и Темрюкского района Краснодарского края новых выбросов мазута с потерпевших крушение танкеров. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Отмечается, что ежедневно рано утром команды 41 муниципалитета Краснодарского края, между которыми на участки распределена территория побережья, проверяют береговую полосу в Анапе и Темрюкском районе. В случае обнаружения повторных выбросов нефтепродуктов к их уборке приступают в первую очередь.

«Утром 16 января новых фрагментов мазута на закрепленных за районами участках пляжей Анапы и Темрюкского района не выявили», – говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что представители муниципалитетов завершили основную работу по очистке береговой полосы от нефтепродуктов. «Сейчас проводится деликатная уборка пляжей. Песок просеивают, чтобы собрать застывшие капли мазута», – уточнили там.

Напомним, 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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