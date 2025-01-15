Почти 150 участникам сбора мазута на черноморском побережье потребовалась медпомощь

Почти 150 участникам сбора мазута на краснодарском побережье Черного моря потребовалась медицинская помощь. Об этом сообщил министр здравоохранения Краснодарского края Евгений Филиппов. По его словам, троих пациентов пришлось госпитализировать.

«За период с 18.12.2024 г. из числа участников в проведении работ по очистке береговой линии от нефтепродуктов зарегистрировано 146 обращений за медицинской помощью, 142 обратившимся помощь оказана амбулаторно, госпитализация потребовалась 3 пациентам, все они уже выписаны по выздоровлению», – уточнил министр.

По его данным, в Крыму и Севастополе обращений за медицинской помощью не зафиксировано.

Отметим, что мазут опасен для всех живых существ, в том числе для человека. Негативное влияние на состояние здоровья возможно при вдыхании паров и через кожу.

Краснодар, Светлана Антонова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube