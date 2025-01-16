Роспотребнадзор вводит усиленные проверки качества выловленной в Черном море рыбы

Роспотребнадзор усилит контроль показателей качества окружающей среды, а также безопасности рыбы и морепродуктов в Черном море. Проведенные ранее проверки не выявили отклонений. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«В Краснодарском крае и Республике Крым специалисты Роспотребнадзора привлекут дополнительные лабораторные мощности для укрепления мониторинга и контроля показателей качества окружающей среды, а также безопасности морепродуктов. С этой целью будут задействованы усиленные лаборатории ведомства в Анапе и Ялте», – говорится в сообщении.

В зоне чрезвычайной ситуации, связанной с разливом нефтепродуктов на Черноморском побережье, сотрудники ведомства продолжают ежедневный лабораторный контроль показателей качества окружающей среды – исследуются качество атмосферного воздуха в зонах жилой застройки и работы ликвидаторов, воды из источников питьевого водоснабжения и распределительной сети, готовых блюд из полевых кухонь и мест размещения волонтеров.

Ситуация остается на личном контроле главы Роспотребнадзора Анны Поповой. В свою очередь глава ведомства сообщила, что результате проверки почти 200 проб морепродуктов и рыбы, выловленной в Черном море, отклонений от норм и загрязнения продукции не обнаружено.

Кроме того, Роспотребнадзор предложил предпринимателям проводить исследования в лабораториях службы за счет федерального бюджета. Представители бизнеса идею поддержали, в настоящее время определяется техническое исполнение, после чего, как уточнила Попова, работа начнется в полном объеме.

«Но то, что мы выборочно делали на сегодняшний день, четко демонстрирует, что загрязнения в тех пробах, которые мы происследовали, не произошло», – подчеркнула глава ведомства.

15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы нефтепродуктов на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Москва, Зоя Осколкова

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube