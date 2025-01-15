На Кубани только на одном участке берега обнаружили новые выбросы мазута

На Кубани только на одном участке побережья Черного моря выявили новые выбросы мазута. Об этом сообщает региональный оперштаб.

«Утром 15 января только на одном участке береговой линии Анапы зафиксировали незначительные выбросы мазута», – сказано в сообщении.

Новые фрагменты мазута найдены на участке команды Ленинградского муниципального округа. К их уборке приступили в первую очередь.

Отмечается, что представители Ленинградского округа очищают пляжную территорию рядом с пансионатом «Динамо» в Анапе.

На остальных участках береговой полосы Анапы и Темрюкского района новых выбросов не выявлено.

Напомним, 13 января премьер-министр Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Правкомиссия во главе с вице-премьером Виталий Савельев займется координацией работ по ликвидации последствий ЧС.

Утром 15 декабря в Керченском проливе из-за шторма потерпели крушение танкеры с мазутом «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По уточненным данным, в море попало около 2,4 тыс. тысячи тонн нефтепродуктов. Мазут выбросило на пляжи Анапы и Темрюкского района Кубани. Выбросы мазута на береговую полосу зафиксированы также в Крыму и Севастополе, но в меньшем масштабе. Проверка Ространснадзора показала, что ЧП было спровоцировано нарушением запрета на плавание. На Кубани, в Крыму и Севастополе действуют режимы ЧС.

Краснодар, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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