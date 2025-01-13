В кабмине РФ создали комиссию по ликвидации последствий разлива мазута

Премьер-министр России Михаил Мишустин создал правительственную комиссию по ликвидации последствий разлива нефтепродуктов из-за крушения танкеров в Керченском проливе. Об этом сообщается в тг-канале кабмина. Правкомиссия займется координацией работ по ликвидации последствий ЧС. Ее возглавил вице-премьер Виталий Савельев.

Первым заместителем руководителя комиссии назначен глава МЧС Александр Куренков. Он будет отвечать за оперативное управление всеми службами на месте чрезвычайной ситуации.

Помимо главы МЧС в состав комиссии вошли глава Минприроды Александр Козлов, министр транспорта Роман Старовойт, глава Минфина Антон Силуанов, глава Росприроднадзора Светлана Радионова, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, а также руководители других министерств и ведомств, представители регионов.

Анна Попова будет контролировать проведение непрерывного мониторинга качества воздуха и проб воды, взятых из Керченского пролива и из питьевых источников. Александру Козлову поручено разработать и представить президенту РФ Владимиру Путина предложения по устранению последствий разлива мазута с учетом повышения температуры воды в Черном море. Роман Старовойт проработает план подъема потерпевших крушение танкеров. Светлана Радионова организует оценку экологического вреда для его полного возмещения виновной стороной.

Глава кабмина РФ Михаил Мишустин отметил важность скорейшего восстановления экосистемы Черноморского побережья, Краснодарского края и Крыма и велел сделать все, чтобы не допустить новых утечек нефтепродуктов.

«Важно значительно повысить эффективность работы, при этом надо привлекать дополнительные материальные, кадровые ресурсы и, что очень важно, привлечь сюда науку», – заявил Мишустин. Он поручил Виталию Савельеву держать все вопросы на личном контроле и докладывать о ходе работы.

Накануне по поручению президента РФ Владимира Путина был сформирован федеральный штаб по ликвидации последствий разлива мазута в Черном море России. В тот же день глава МЧС Александр Куренков на совещании в Анапе заявил, что самая сложная обстановка с разливом нефтепродуктов сложилась вблизи порта Тамань, где в море вытекает мазут из поврежденной части танкера «Волгонефть-239». Он отметил, что нужно в кратчайшие сроки устранить течь и откачать мазут из кормовой части танкера. Куренков добавил, что одновременно с этим необходимо организовать подъезд к танкеру со стороны порта.

По последним данным Оперштаба Краснодарского края, прокладка технической дороги протяженностью более 600 метров к корме танкера «Волгонефть-239» в районе мыса Панагия завершена. Сейчас ведется обустройство специальной площадки напротив кормы танкера, чтобы с нее собирать мазут из воды и загружать в самосвалы для вывоза на утилизацию.

Москва, Наталья Петрова

© 2025, РИА «Новый День»

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