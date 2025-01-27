Предпринимателю, по вине которого в яме утонул мальчик, грозит до 5 лет лишения свободы

Предпринимателю, по вине которого 9-летний ребенок утонул в яме с грунтовой водой, грозит до 5 лет лишения свободы.

Как ранее писал «Новый День», в ноябре 2024 года мальчик пошел в магазин. В 120 метрах от дома он упал в неогороженную яму размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 2 м, наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода. Как отметили в СК России по Свердловской области, родители нашли мальчика через час без сознания. Пострадавшего доставили и в больницу, однако спасти его жизнь не удалось.

«При проведении работ индивидуальный предприниматель, проявляя преступную небрежность, нарушил правила безопасности, предусмотренные п. 6.2.2 и п. 6.2.9 СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве». В частности, он не огородил ямы, не принял меры по обеспечению их необходимыми обозначениями и защитными козырьками», – сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Мужчина обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных и иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека».

«В ходе расследования уголовного дела следователем СК России проведен комплекс мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств совершенных преступлений, сбор и закрепление доказательственной базы. Допрошен ряд свидетелей, изучена интересующая следствие документация о проводившихся работах, проведена экспертиза. По итогам расследования уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Талица, Дарья Деменева

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