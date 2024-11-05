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Вторник, 5 ноября 2024, 10:27 мск

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В Талице 9-летний мальчик утонул в яме (ФОТО)

Фото: Свердловская областная прокуратура

В Талице девятилетний ребенок погиб, упав в неогороженную яму с водой.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, 4 ноября около 16 час. 30 мин. Мальчик пошел в магазин. В 120 метрах от дома он упал в неогороженную яму размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 2 м, наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода.

Через час родители второклассника заволновались и пошли искать сына. Они обнаружили его в яме без признаков жизни.

Прокуратура проверяет соблюдение законодательства при проведении земляных работ.

Талица, Елена Владимирова

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