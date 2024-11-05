После гибели ребенка в яме с водой возбуждено уголовное дело

В Талице возбудили уголовное дело после того, как 9-летний ребенок утонул в яме с водой.

Как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по Свердловской области Александр Шульга, дело возбуждено по ч. 2 ст. 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении работ, повлекшее по неосторожности смерть человека». Наказание за совершение этого преступления предусмотрено вплоть до 5 лет лишения свободы.

Следователи допрашивают родственников и соседей мальчика, изучают документы, касающиеся проводимых работ, в ходе которых была выкопана яма. Представители организации, занимавшейся проведением работ, также будут допрошены в рамках уголовного дела.

Начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых рассказал, что погибший ребенок жил с матерью, отчимом и младшей сестрой. Семья благополучная.

Как уже сообщал «Новый День», трагедия случилась вчера днем. Мальчик пошел в магазин. В 120 метрах от дома он упал в неогороженную яму размером 1,5 х 1,5 м и глубиной 2 м, наполненную водой, выкопанную для протяжки линии газопровода. Через час его нашли там родители, он был уже мертв.

Талица, Елена Владимирова

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