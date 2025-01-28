Полиция поймала 11 мигрантов-нарушителей на мини-рынке возле «Диижабля»

Екатеринбургская полиция провела рейд по мигрантам на мини-рынке возле ТЦ «Дирижабль». Правоохранители проверили 123 иностранца, из них 19 были доставлены в отдел полиции № 12 для установления личности. «Как оказалось, некоторые мигранты даже не утруждали себя ношением документов, удостоверяющих личность, и на право пребывания на территории России», – сообщили в пресс-службе городского УМВД.

По результатам рейда было составлено 11 административных протоколов по ст. 18.10 КоАП РФ «Незаконное осуществление иностранным гражданином или лицом без гражданства трудовой деятельности в РФ». В отношении нарушителей будет рассмотрен вопрос об административном выдворении за пределы России, сообщили в полиции. Напомним, с 5 февраля депортация мигрантов будет проходить без решения судов.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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