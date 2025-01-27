Полиция получит право на выдворение нелегальных мигрантов

В Свердловском областном суде состоялась рабочая встреча судей и представителей ГУ МВД региона. Участники обсудили новеллы в законодательстве, касающиеся рассмотрения административных дел нелегальных мигрантов.

С 5 февраля вступает в силу Федеральный закон от 8 августа 2024 года № 248-ФЗ, который вносит существенные изменения в КоАП РФ. Должностные лица полиции будут наделены полномочиями по рассмотрению большинства дел об административных нарушениях, по которым предусмотрено выдворение за пределы страны. Сейчас эту категорию дел рассматривают суды.

Как пояснили в пресс-службе облсуда, после 5 февраля суды будут рассматривать только ходатайства о продлении срока пребывания в центре временного содержания иностранцев и жалобы на постановления и решения должностных лиц ОВД. Сроки рассмотрения по таким делам сокращены до 1 суток.

Напомним, в Свердловской области было несколько резонансных дел о выдворении мигрантов с русскими корнями. Так, весной 2024 года из региона едва не депортировали Ирину Морозову и двух ее взрослых детей (у всех троих – гражданство Казахстана), которые не прошли в срок обязательную дактилоскопию. После вмешательства омбудсмена Татьяны Мерзляковой и депутатов Госдумы семья нарушителей отделалась штрафом.

Меньше повезло Эдуарду Суханову из Первоуральска. Мужчина с казахским гражданством проживал в России более 20 лет, у него была многодетная семья, он работал. Однако он также не прошел вовремя дактилоскопию, и суд вынес решение о депортации отца четырех детей.

Ужесточение миграционной политики в России проводится после теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в Москве. Вечером 22 марта 2024 года в здание ворвались несколько мужчин, которые подожгли концертный зал и расстреляли его посетителей из огнестрельного оружия. В результате нападения и пожара погибли 144 человека, в том числе шесть детей. Ранения различной степени тяжести получили более 550 человек.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube