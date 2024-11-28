Свердловский омбудсмен вступилась за мигрантов с русскими корнями

Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова заявила, что ее беспокоит практика выдворения мигрантов, имеющих русские корни. Свои опасения она высказала после участия в миграционной секции XXVI Всемирного Русского народного собора.

Татьяна Мерзлякова упомянула случай многодетного отца Эдуарда Суханова из Первоуральска. Мужчина с казахским гражданством более 20 лет живет в России. У него есть работа и семья, четверо детей. Однако ему грозит выдворение за нарушение миграционного законодательства. Накануне Свердловский областной суд отклонил апелляцию 36-летнего мужчины.

«Мы все-таки должны понимать, почему выдворяем мигрантов. Потому что они не разделяют наши ценности, не понимают культуру, не говорят на русском языке. В случае Суханова все наоборот. Да, я согласна, что он нарушил миграционные требования. Но давайте искать пути выхода из этой ситуации. Я посмотрела судебную практику, в регионах она складывается очень по-разному. Я прошу всех, от кого зависит эта ситуация, учесть мнение Совета по правам человека о том, что люди с русскими корнями должны быть защищены особо», – сказала Татьяна Мерзлякова.

Аналогичный случай в Свердловской области произошел весной 2024 года. Из региона едва не депортировали Ирину Морозову и двух ее взрослых детей за нарушение миграционного законодательства. У всех троих – гражданство Казахстана. В полиции заявили, что они не прошли обязательную дактилоскопию в установленный 30-дневный срок. После вмешательства свердловского омбудсмена и депутатов Госдумы ситуация разрешилась в пользу семьи Морозовых. Нарушители отделались штрафом.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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