Свердловский облсуд отменил решение о депортации семьи Морозовых

Свердловский областной суд отменил решение о выдворении из России Ирины Морозовой и двух ее детей, Карины и Никиты, за нарушения миграционного законодательства. У всех троих – гражданство Казахстана.

По данным пресс-службы областного суда, в сентябре 2023 года мигранты въехали на территорию РФ на заработки, но не прошли в установленный 30-дневный срок дактилоскопическую регистрацию. В марте 2024 года полицейские составили на граждан Казахстана протоколы по ч.1 ст. 18.11 КоАП РФ «нарушение иммиграционных правил». В конце апреля Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга назначил нарушителям штрафы – 2 тысячи рублей каждому, и дополнительное наказание в виде депортации.

Женщина и ее дети оказались в центре временного содержания иностранцев в Кольцово. Их история получила широкую огласку в СМИ. За семью вступились депутаты Госдумы и уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова. Ирина Морозова рассказала омбудсмену, что ее семья проживает в России с 2017 года. Она и ее сын работают штукатурами-малярами, дочь после окончания техникума получила должность в том же строительном предприятии. По словам женщины, никто из них ранее не привлекался к административной ответственности. Все трое имели регистрацию и работали легально. Морозова признает, что нарушила миграционное законодательство по незнанию. Но женщину удивило равнодушное отношение полицейских и судьи – гражданка Казахстана готова была заплатить штраф, но не ожидала, что в отношении нее и детей будет принято решение о депортации.

Изначально Ирина Морозова не собиралась обжаловать решение суда из-за обиды, но ее уговорил гражданский муж. Татьяна Мерзлякова попросила судебных приставов приостановить исполнение решения о выдворении из страны до рассмотрения апелляции. В итоге после общественного резонанса Морозовы остаются в России. «Свердловский областной суд, изучив материалы дела и выслушав доводы сторон, вынес решения об отмене постановлений в части назначения дополнительного наказания – выдворения за пределы Российской Федерации», – сообщили в областном суде.

Татьяна Мерзлякова считает, что случай с семьей Морозовых показывает системную проблему, которую необходимо комплексно. Например, ранее в Екатеринбурге суд принял решение о выдворении 22-летнего студента магистратуры УрФУ с казахстанским паспортом. «Недопустимо, что Россия выгоняет людей, не представляющих никакой опасности, случайно допустивших ошибку», – отметила омбудсмен. Мерзлякова планирует поднять вопрос о защите прав соотечественников-переселенцев на заседании Совета по правам человека при Президенте РФ.

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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