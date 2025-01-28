Священник отправился в экстремальный поход на перевал Дятлова

Уральский священник иерей Максим Крылов, настоятель храма в честь Воздвижения Креста Господня города Нижние Серги отправился в поход на перевал Дятлова в составе экспедиции.

Как сообщили в пресс-службе Екатеринбургской епархии, батюшка намерен отслужить литию на том месте, где в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года загадочно погибли девять туристов – студентов УПИ, возглавляемых Игорем Дятловым.

Фото: Екатеринбургская епархия

Как уже писал «Новый День», группа уральских туристов-экстремалов намерена пройти маршрутом группы Дятлова в условиях, максимально приближенных к тем, в которых проходил трагический поход студентов УПИ в 1959 году.

Как сообщил руководитель проекта Александр Федотов на странице в соцсети, отличительной особенностью похода будет установка оригинальной палатки – реплики, соответствующей характеристикам палатки, которая была у группы Игоря Дятлова.

Выйти на перевал Дятлова группа планирует 30 января. Горный лагерь поставят на северо-восточном склоне горы Холатчахль в предполагаемом месте обнаружения палатки группы Игоря Дятлова.

С 31 января по 3 февраля туристы будут стоять лагерем на склоне. При этом участники группы совершат радиальные выходы на вершину горы Холатчахль, а при удовлетворительных погодных условиях – поход к Отортену. Будут проводиться эксперименты со снежным покровом.

4 февраля туристы спустятся с горы, 5 февраля прибудут в мансийский поселок Ушма, а оттуда вернутся в город.

Екатеринбург, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube