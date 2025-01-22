Группа туристов проведет ночь на перевале Дятлова в таких же условиях

Группа уральских туристов-экстремалов через несколько дней отправится в экспедицию на перевал Дятлова. Их цель – максимально приблизиться к условиям, в которых проходил трагический поход студентов УПИ в 1959 году.

Как сообщил руководитель проекта Александр Федотов на странице в соцсети, отличительной особенностью похода будет установка оригинальной палатки – реплики, соответствующей характеристикам палатки, которая была у группы Игоря Дятлова.

Выйти на перевал Дятлова группа планирует 30 января. Горный лагерь поставят на северо-восточном склоне горы Холатчахль в предполагаемом месте обнаружения палатки группы Игоря Дятлова.

С 31 января по 3 февраля туристы будут стоять лагерем на склоне. При этом участники группы совершат радиальные выходы на вершину горы Холатчахль, а при удовлетворительных погодных условиях – поход к Отортену. Будут проводиться эксперименты со снежным покровом.

4 февраля туристы спустятся с горы, 5 февраля прибудут в мансийский поселок Ушма, а оттуда вернутся в город.

Как уже сообщал «Новый День», свердловские власти планируют развивать туристическую привлекательность перевала Дятлова. Например, в ближайший к нему поселок Вижай обещали провести электричество, чтобы построить там модульную гостиницу для туристов.

«Мы в этом году в рамках грантовой поддержки предоставили средства на строительство 11 модульных домиков по маршрутам на перевал Дятлова от Ивделя и Вижая, также выделили субсидию Ивдельскому ГО на знаки туристической навигации. И конечно, рассчитываем, что в Вижай надо тащить электричество. Это есть в планах министерства ЖКХ на следующий год. Как там появится электричество, есть договоренности с потенциальными крупными инвесторами о строительстве в Вижае модульной гостиницы. Потому что кто-то может просто так взять и поехать, а кому-то нужен комфорт», – рассказывал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» в 2023 году заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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