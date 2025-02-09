Группа туристов вернулась с экстремального похода на перевал Дятлова (ФОТО)

Группа уральских туристов-экстремалов вернулась с экспедиции на перевал Дятлова. Их целью было максимально приблизиться к условиям, в которых проходил трагический поход студентов УПИ в 1959 году.

Уральский священник иерей Максим Крылов также отправился в поход, чтобы отслужить литию на том месте, где в ночь с 1 на 2 февраля 1959 года загадочно погибли девять туристов. «Благодарю друзья Всех за поздравления меня с днем рождения. В этот день находился в горах Северного Урала, в пути на перевал Дятлова. Очень красиво там и свежо. В день памяти гибели группы туристов Игоря Дятлова 1-2 февраля совершили литию. Помолились. Огромное спасибо Владыке Митрополиту Евгению за его благословение побывать в этой экспедиции и всей общине прихода Крестовоздвиженского храма за такой уникальный подарок на мой день рождения, и конечно, отдельное спасибо Александру Федотову за организацию экспедиции, почти все получилось», – отметил батюшка на странице в соцсети.

По словам руководителя проекта Александра Федотова, отличительной особенностью похода была установка оригинальной палатки – реплики, соответствующей характеристикам палатки, которая была у группы Игоря Дятлова.

Как уже сообщал «Новый День», свердловские власти планируют развивать туристическую привлекательность перевала Дятлова. Например, в ближайший к нему поселок Вижай обещали провести электричество, чтобы построить там модульную гостиницу для туристов.

«Мы в этом году в рамках грантовой поддержки предоставили средства на строительство 11 модульных домиков по маршрутам на перевал Дятлова от Ивделя и Вижая, также выделили субсидию Ивдельскому ГО на знаки туристической навигации. И конечно, рассчитываем, что в Вижай надо тащить электричество. Это есть в планах министерства ЖКХ на следующий год. Как там появится электричество, есть договоренности с потенциальными крупными инвесторами о строительстве в Вижае модульной гостиницы. Потому что кто-то может просто так взять и поехать, а кому-то нужен комфорт», – рассказывал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» в 2023 году заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Фото: Максим Крылов

Екатеринбург, Дарья Деменева

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