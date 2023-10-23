В Вижай обещали протянуть электричество, чтобы увеличить турпоток на перевал Дятлова

В 2024 году в поселок Вижай обещали провести электричество, чтобы построить там модульную гостиницу для туристов, идущих на перевал Дятлова.

«Мы в этом году в рамках грантовой поддержки предоставили средства на строительство 11 модульных домиков по маршрутам на перевал Дятлова от Ивделя и Вижая, также выделили субсидию Ивдельскому ГО на знаки туристической навигации. И конечно, рассчитываем, что в Вижай надо тащить электричество. Это есть в планах министерства ЖКХ на следующий год. Как там появится электричество, есть договоренности с потенциальными крупными инвесторами о строительстве в Вижае модульной гостиницы. Потому что кто-то может просто так взять и поехать, а кому-то нужен комфорт», – рассказал на пресс-конференции в «ТАСС-Урал» заместитель губернатора Свердловской области Дмитрий Ионин.

Он добавил, что желающих посетить перевал Дятлова – много. Туроператорам не нужна помощь в привлечении туристов. Но инфраструктура местности сегодня не поспевает за таким большим спросом.

Напомним, на возведение модульных домиков у перевала Дятлова деньги были выделены Минэкономразвития РФ. Строительством занимается ИП Сергей Быков. Домики должны быть готовы до конца 2023 года.

Екатеринбург, Ольга Тарасова

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