Задержанный за педофилию попросил выпустить его из СИЗО

Задержанный за педофильскую переписку и интим с 13-летней девочкой Курбонмурод Хомидов попросил выпустить его из СИЗО. Обвиняемого арестовали в декабре – тогда его удалось задержать благодаря Деду Морозу и Снегурочке из соцзащиты. Переодетые сказочными персонажами работники шли поздравить подшефную девочку – к ней же направлялся обвиняемый в педофилии.

Как позднее выяснилось, он долгое время, около полутора лет, состоял в связи с ребенком. Сначала он переписывался с девочкой, а потом вступил в интимную связь. Об этом узнал отец школьницы и стал переписываться под видом своей дочери с педофилом. Мужчина выманил его, предложив встречу, и Хомидов согласился. Там его и поймали.

Как пишут СМИ, год назад девочка была вынуждена сменить школу после того, как Хомидов выложил ее интимные снимки в интернет. У ребенка развилась депрессия, она лечилась в специализированной клинике. Хомидову предъявлено обвинение в растлении несовершеннолетней, недостигшей 14-летия. (ч.3 ст. 134 УК РФ). Адвокат обжаловал постановление Чкаловского суда о заключении под стражу, однако Свердловский областной суд отказал. Напомним, что следователи обнаружили в телефоне Хомидова переписки интимного характера с другими несовершеннолетними.

Екатеринбург, Елена Сычева

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