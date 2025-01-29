В приюте для собак животных содержат в антисанитарных условиях (ФОТО)

Специалисты Уральского межрегионального управления Россельхознадзора выявили многочисленные нарушения в деятельности приюта для животных ООО «Юго-Восток» в городе Камышлове.

Как сообщили в пресс-службе надзорного органа, собаки содержатся в антисанитарных условиях. В помещении нет графиков уборки клеток, проведения санитарного дня и дезинфекции поверхностей. На выгул собак водят через зону карантина.

Фото: Россельхознадзор

Около 80 % собак в приюте – без индивидуальных бирок. Документы о проведении стерилизации, вакцинации, дегельментизации отсутствуют. Информация о количестве обитателей приюта в ФГИС «ВетИС» компонент «Меркурий» не совпадает с фактическим числом животных. Инспектору также не были представлены акты об утилизации биологических отходов.

В кабинете ветеринарного врача обнаружен холодильник, в котором вместе с кормом для животных хранятся лекарственные препараты и вакцина от бешенства. При хранении лекарственных средств не обеспечена их систематизация и учет. На момент осмотра документы о покупке лекарственных средств, доказывающие их безопасность, отсутствовали.

По результатам проверки Россельхознадзор направил справку в Камышловскую межрайонную прокуратуру.

Отметим, на камышловскую передержку ранее неоднократно жаловались зоозащитники. Активисты сообщали об ужасных условиях содержания и истощенных, больных собаках, которыми фактически никто не занимается. Россельхознадзор также неоднократно фиксировал нарушения в приюте.

Камышлов, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube