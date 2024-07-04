На Урале нашли очередной жуткий приют для собак (ФОТО)

В Свердловской области нашли очередной жуткий приют для собак, где условия содержания животных далеки от гуманных. Речь идет о Камышлове. Специалисты Россельхознадзора и прокуратуры побывали в приюте, куда помещают выловленных с улиц собак. Сейчас в нем содержатся 125 животных. Проверка показала, что в приюте не идентифицируют животных, на них не заводят веткарточки, препараты для лечения хранятся и применяются неправильно, у многих истек срок годности. Более того, в клетках нет ни подстилок для сна, ни мисок с водой.

«График кормления и рацион не установлены. Инспекторам также не удалось убедиться в надлежащем и регулярном проведении уборки помещений, так как график уборок также отсутствует», – сообщили в надзорном ведомстве. Там рассказали, что на выгул собаки проходят через карантинную зону – и в итоге здоровые, проверенные особи, пересекаются с теми, кто только поступил и чей статус еще не определен. Теперь с приютом будет разбираться прокуратура Свердловской области.

Отметим, на камышловскую передержку ранее неоднократно жаловались зоозащитники. Активисты сообщали об ужасных условиях содержания и истощенных, больных собаках, которыми фактически никто не занимается.

Напомним, по федеральному законодательству, в России запрещено усыплять бездомных животных (кроме безнадежно больных). Их должны отлавливать, стерилизовать, вакцинировать и проверять на агрессию к людям, и если таковой нет, выпускать после прохождения всех процедур на место отлова. Содержать в приютах пожизненно должны лишь тех собак, которые могут представлять опасность для людей из-за своего поведения.

Фото группы «Общественный контроль по защите животных»

Екатеринбург, Елена Сычева

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