Рейс Екатеринбург – Дубай задерживается на сутки

Более чем на сутки задерживается вылет из Кольцово рейса FZ-980 Екатеринбург – Дубай авиакомпании «Flydubai».

Как сообщили в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, время вылета по расписанию 02 часа 35 минут 29 января, планируемое время вылета – 06 часов 05 минут 30 января. В настоящее время пассажиры обеспечены горячим питанием, 80 человек размещены в гостинице «Амакс ЭкоПарк». Это связано с тем, что рейс Дубай – Екатеринбург сегодня ночью ушел на запасной аэродром в Уфу. «Экипаж принял такое решение в связи с метеоусловиями», – сообщили в аэропорту Кольцово.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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