Уральцы получают квитанции с огромными суммами за услуги ЖКХ

Первые в этом году платежки за услуги ЖКХ уже рассылают управляющие компании и ТСЖ. Судя по жалобам в соцсетях, суммы в них значительно выше, чем в декабрьских.

«Отопление в полтора раза больше, чем за прошлый месяц, при том что у нас по всему дому счетчики во всех квартирах, а вентили у меня закручены до минимума – и так тепло», – рассказывает житель екатеринбургской новостройки Анатолий. «У нас почему-то электроэнергия пришла очень большая. По воде тоже рост, не такой ощутимый», – говорит екатеринбурженка Анна.

Отметим, что ситуация повторяется почти каждый год – несмотря на то, что тарифы на услуги ЖКХ индексируют не с 1 января, а с 1 июля, именно в январских квитанциях наиболее ощутимый рост платы. Это связано с особенностями закрытия платежных периодов – каждый раз в декабре коммунальщики и ресурсники стараются успеть получить плату до того, как закончится год. Поэтому квитанции выставляют в начале 20-х чисел декабря, а показания могут считывать и вовсе в середине месяца. Поэтому декабрьские платежки как правило не такие «дорогие», как январские – т.к. в первый месяц года платить приходится и за весь январь, и за 10-15 дней декабря.

Екатеринбург, Елена Сычева

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