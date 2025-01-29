Дума Ревды отложила вопрос о самороспуске на месяц

Городская дума Ревды исключила из повестки сегодняшнего заседания вопрос о своем самороспуске по просьбе мэра Татьяны Клепиковой. Глава города попросила депутатов отложить этот вопрос хотя бы до февраля.

Она объяснила это тем, что в феврале из областного бюджета должны поступить 90 млн рублей на окончание реконструкции очистных сооружений. «Если мы не проведем изменения в бюджет, наш заказчик не сможет рассчитаться с подрядчиком за выполненные работы по контракту», – пояснила Клепикова. Просьбу главы поддержали 16 депутатов из 17, вопрос из повестки исключили. Трансляция заседания велась на странице паблика издания «Ревдинский рабочий».

Как уже писал «Новый День», предложение о самороспуске прозвучало на заседании думской комиссии по МСУ, оно поступило от депутатов-единороссов. Большинство членов комиссии поддержали предложение фракции, четверо голосовали против, один депутат воздержался. Причиной такого демарша стало недовольство председателем думы Вениамином Таровым. Депутаты обвинили своего руководителя в том, что он не направил в бюджетную комиссию предложения городской администрации по поправкам в бюджет. Речь шла о 800 млн рублей.

Также депутаты заявили, что ранее он по аналогичной схеме не дал законного хода внесению изменений в положение об Общественной палате Ревды. Вениамин Таров ответил, что произошла «техническая ошибка», но депутат Андрей Мокрецов обвинил его во лжи. После этого Таров разместил видеообращение в паблике ВК «Инцидент. Ревда». Он, в частности, заявил: «Я как председатель думы и один из тех депутатов, кто НЕ голосовал «ЗА» антинародное решение об очередном поднятии коммунальных тарифов в нашем городе, хочу высказать свое мнение и нашу общую позицию: Мы будем голосовать против роспуска думы. Нас выбрали люди!» Депутатам от ЕР, которые поставили вопрос о самороспуске, он предложил «писать заявление и слагать полномочия депутатов». «У меня в руках чистые бланки – хватит на всех! Приходите, пишите заявления – я их подпишу. И надеюсь, у вас хватит совести потом не баллотироваться в думу снова, не пудрить голову ревдинцам. Если отказались от мандата, то больше не подавайте документы в избирательную комиссию», – эмоционально высказался Вениамин Таров.

Ревда, Елена Владимирова

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