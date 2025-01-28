Дума Ревды намерена завтра самораспуститься

Завтра, 29 января, городская дума Ревды на очередном заседании рассмотрит вопрос о самороспуске. Этот пункт уже внесен в проект повестки дня, опубликованный на сайте думы.

Как сообщает местный телеканал «Единство», накануне это предложение прозвучало на заседании комиссии по МСУ, оно поступило от депутатов-единороссов. В их обращении говорится, что такое решение было принято на заседании фракции ЕР 24 января. Большинство членов комиссии поддержали предложение фракции, четверо голосовали против, один депутат воздержался.

Причиной демарша единороссов стало недовольство председателем думы Вениамином Таровым. Депутаты обвинили своего руководителя в том, что он не направил в бюджетную комиссию предложения городской администрации по поправкам в бюджет. Речь шла о 800 млн рублей.

На внеочередном заседании комиссии по бюджету корректировки были одобрены и отправлены на рассмотрение всей думы, но вопросов к спикеру меньше не стало. Депутаты заявили, что ранее он по аналогичной схеме не дал законного хода внесению изменений в положение об Общественной палате Ревды. Вениамин Таров ответил, что произошла «техническая ошибка», но депутат Андрей Мокрецов на это заявил, что председатель лукавит.

Как уже сообщал «Новый День», это не первый политический скандал в Ревде. Предыдущий был связан с памятником Ленину. 7 августа 2024 года монумент сняли с постамента на площади Победы и увезли на реконструкцию. В мэрии сообщили, что местные бизнесмены предложили благоустроить площадь и поставить на ней фонтан, выделив на это 130 млн рублей, но для этого памятник Ленину необходимо перенести в другое место. Другой вариант – вернуть памятник на прежнее место, но тогда коммерсанты не дадут денег на фонтан. После этого глава Ревды Татьяна Клепикова предложила горожанам самим решить, где будет стоять памятник Ленину после реконструкции площади Победы, а голосование при этом провести на портале госуслуг, чтобы избежать накрутки. Тогда местные пенсионеры посчитали, что изучение общественного мнения по судьбе памятника Ленину через интернет нарушает их права, и подали коллективный иск к городской администрации.

Ревда, Елена Владимирова

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