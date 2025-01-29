Спикер Ревды предложил не распускать думу, а убрать из нее всех единороссов

Политическая ситуация в Ревде накаляется. Накануне голосования по самороспуску представительного органа председатель Вениамин Таров предложил своим оппонентам из партии «Единая Россия» сдать депутатские мандаты и больше никогда никуда не избираться.

Свое видеообращение Таров разместил в паблике ВК «Инцидент. Ревда». Он, в частности, заявил: «Я как председатель думы и один из тех депутатов, кто НЕ голосовал «ЗА» антинародное решение об очередном поднятии коммунальных тарифов в нашем городе, хочу высказать свое мнение и нашу общую позицию: Мы будем голосовать против роспуска думы. Нас выбрали люди!»

Депутатам от ЕР, которые поставили вопрос о самороспуске, он предложил «писать заявление и слагать полномочия депутатов». «У меня в руках чистые бланки – хватит на всех! Приходите, пишите заявления – я их подпишу. И надеюсь, у вас хватит совести потом не баллотироваться в думу снова, не пудрить голову ревдинцам. Если отказались от мандата, то больше не подавайте документы в избирательную комиссию», – эмоционально высказался Вениамин Таров.

При этом критики Тарова в местных СМИ и пабликах отмечают, что спикер просто боится потерять свое кресло, так как в случае роспуска думы и проведения досрочных выборов он может не получить мандата. Имеет значение и партийная принадлежность: большинство депутатов в думе – единороссы, а Таров избрался от партии «Справедливая Россия».

Заседание думы, на котором рассмотрят вопрос о самороспуске, должно начаться сегодня в 15:00.

Как уже писал «Новый День», предложение о самороспуске прозвучало на заседании думской комиссии по МСУ, оно поступило от депутатов-единороссов. В их обращении говорится, что такое решение было принято на заседании фракции ЕР 24 января. Большинство членов комиссии поддержали предложение фракции, четверо голосовали против, один депутат воздержался.

Причиной такого демарша стало недовольство председателем думы Вениамином Таровым. Депутаты обвинили своего руководителя в том, что он не направил в бюджетную комиссию предложения городской администрации по поправкам в бюджет. Речь шла о 800 млн рублей. На внеочередном заседании комиссии по бюджету корректировки были одобрены и отправлены на рассмотрение всей думы, но вопросов к спикеру меньше не стало. Депутаты заявили, что ранее он по аналогичной схеме не дал законного хода внесению изменений в положение об Общественной палате Ревды. Вениамин Таров ответил, что произошла «техническая ошибка», но депутат Андрей Мокрецов обвинил его во лжи.

Ревда, Елена Владимирова

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