Двойники, экс-депутаты, ранее судимые: кто идет на выборы в Ревде

На днях завершится регистрация кандидатов на досрочные выборы депутатов городской думы Ревды. Документы в избирком подали 90 человек – представители шести политических партий и самовыдвиженцы.

Интересно, что несмотря на самороспуск предыдущего созыва думы, документы для участия в новой кампании подали 17 из 20 бывших депутатов. В том числе – сразу два бывших спикера: единоросс Андрей Мокрецов, который возглавлял думу до ноября 2024 года, и его преемник, эсер Вениамин Таров, который был председателем до самороспуска. Также подал документы бывший руководитель фракции ЕР в гордуме Юрий Мячин, который и выступил инициатором самороспуска. 10 бывших депутатов идут на выборы от ЕР, пять – от КПРФ, один – от СР, один – самовыдвиженцем.

Не обошлось в списке и без кандидатов-двойников. Документы на выборы подали две Натальи Крыловых. Одна из них – самовыдвиженец, 49-летняя замначальника управления по муниципальной собственности администрации Ревды. Другая – 42-летняя активистка КПРФ, бывший депутат гордумы Асбеста, известная по участию во многих избирательных кампаниях последних нескольких лет.

Еще в списке – два кандидата по фамилии Байбатыров. Лев Байбатыров 1956 г.р. был депутатом от КПРФ прошлого созыва, а самовыдвиженец Вадим Байбатыров 1988 г.р. – специалист областного минприроды.

Есть и кандидаты со снятой или погашенной судимостью – таких заявилось трое. Анатолий Попов (КПРФ) был судим за побои и угрозу убийством (судимость снята в 2008 году); самовыдвиженец Александр Булатов – за кражу (судимость погашена в 2018 году), Сергей Еремин (КПРФ) – за управление автомобилем в нетрезвом состоянии (погашена в 2021 г.).

Самым младшим кандидатам – по 19 лет, таких трое, они студенты. Самому старшему, самовыдвиженцу Валерию Сироте, – 72 года.

Как сообщал «Новый День», 27 января депутаты-единороссы Ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. 26 февраля решение о роспуске было принято. Для участия в выборах выдвинулись 90 кандидатов: 20 от ЕР, 18 – от КПРФ, 11 – от СР, 15 – от «Новых людей», 13 – от ЛДПР, один – от Партии социальной защиты, 12 – самовыдвиженцы. Голосование назначено на 18 мая.

Добавим, накануне на встрече с журналистами врио губернатора Денис Паслер, комментируя политические скандалы в ряде муниципалитетов, в том числе и в Ревде, заявил: «Это не системные, а индивидуальные проблемы, системно все работают хорошо. Все вопросы эти мы решим».

Ревда, Елена Владимирова

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