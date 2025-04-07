Единороссы выдвинули в думу Ревды 10 бывших депутатов

Избирком Ревды заверил список кандидатов в депутаты городской думы от партии «Единая Россия».

В списке партии власти – 20 человек, по числу депутатских мандатов. Из них 10 – депутаты прошлого созыва, который самораспустился в феврале этого года. Список кандидатов есть в решении, размещенном на сайте избиркома.

В думу от ЕР баллотируются бывшие депутаты Евгения Калмыкова, Максим Сладков, Екатерина Зотова, Константин Торбочкин, Анатолий Сазанов, Сергей Филиппов, Юрий Мячин (бывший руководитель фракции, один из инициаторов самороспуска думы), Наталья Зиновьева, Андрей Мокрецов (бывший глава города, бывший председатель думы), Владимир Южанин.

Подготовила свой список кандидатов и «Справедливая Россия». В него вошли 11 человек, в том числе – Вениамин Таров, который в последние несколько месяцев был председателем думы и часто конфликтовал с депутатами от ЕР.

Кроме того, уже подали документы пять кандидатов-самовыдвиженцев: сотрудник ЧОПа, безработный, начальник службы сервиса, водитель и диспетчер.

Как уже сообщал «Новый День», 27 января депутаты-единороссы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. 26 февраля решение о роспуске было принято. На этой неделе закончится выдвижение кандидатов, а 18 мая состоятся досрочные выборы.

Ревда, Елена Владимирова

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