Дума распустилась: ревдинские депутаты сдают мандаты

Дума Ревды приняла решение о самороспуске. За это решение проголосовали 14 из 17 депутатов.

Дискуссия была недолгой, хотя и довольно эмоциональной. Как сообщает «Ревдинский рабочий», депутат Андрей Беляев заявил: «В местных и областных СМИ посыл такой: три коммуниста мешают работе думы. Я считаю, что крысы побежали с корабля, хотя эти крысы и утопили корабль». Его коллега Евгения Калмыкова парировала: «У вас сейчас отличная возможность сделать думу коммунистической. Чего вы так боитесь выборов?»

Председатель Вениамин Таров резюмировал: «Все наши действия сейчас не идут на пользу жителям. Думе нужна перезагрузка. Жители должны проявить понимание и активность на выборах».

Досрочные выборы, скорее всего, будут назначены на сентябрь. Они обойдутся примерно в 12 млн рублей.

Как уже сообщал «Новый День», 27 января депутаты-единороссы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. В ситуацию пришлось вмешаться мэру Татьяне Клепиковой. Она уговорила мундепов отложить свои разборки на месяц, так как необходимо было внести правки в городской бюджет. В понедельник, 24 февраля, думская комиссия по МСУ приняла решение включить этот пункт в проект повестки сегодняшнего пленарного заседания.

Ревда, Елена Владимирова

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