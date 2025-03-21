Кандидатам в думу Ревды надо собрать от 12 до 17 подписей

Ревдинский избирком опубликовал правила выдвижения и регистрации кандидатов на досрочных выборах местной думы.

Из документов следует, что пять партий могут выдвигать кандидатов без сбора подписей. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди».

Представители других партий, а также самовыдвиженцы, должны будут собрать подписи избирателей – не меньше 12-13 в зависимости от избирательного округа и не больше 17.

Всего в Ревде сформировано пять четырехмандатных округов со средней численностью избирателей около 9600 человек.

Выдвижение кандидатов начинается со дня, следующего за днем опубликования решения о назначении выборов, то есть завтра – 22 марта, а заканчивается за 34 дня до голосования – в 18:00 13 апреля. Последний срок сдачи документов для регистрации – 17 апреля.

Основным днем голосования избирком назначил 18 мая, но в комиссии не исключают, что выборы могут продлиться и два, и три дня.

Как уже писал «Новый День», 26 февраля дума Ревды приняла решение о самороспуске. За это решение проголосовали 14 из 17 депутатов. Председатель Вениамин Таров резюмировал: «Все наши действия сейчас не идут на пользу жителям. Думе нужна перезагрузка. Жители должны проявить понимание и активность на выборах».

Досрочные выборы обойдутся примерно в 12 млн рублей.

Ревда, Евгения Вирачева

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