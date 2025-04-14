На 20 мест в думе Ревды претендует 90 человек

В Ревде завершилось выдвижение кандидатов на досрочные выборы депутатов гордумы, назначенные на 18 мая.

Избирательная комиссия заверила списки кандидатов, поданные 6 политическими партиями. В списке «Единой России» – 20 человек, по числу депутатских мандатов. Из них 10 – депутаты прошлого созыва, который самораспустился в феврале этого года. Также 20 кандидатов – в списке КПРФ, в том числе четыре депутата прошлого созыва (Лев Байбатыров, Андрей Беляев, Лариса Беляева, Александр Бушуев) и Наталья Крылова, бывший депутат гордумы Асбеста. Она известна тем, что в 2022 году баллотировалась сразу в семь дум. Подготовила свой список кандидатов и «Справедливая Россия». В него вошли 11 человек, в том числе – Вениамин Таров, который в последние несколько месяцев был председателем думы и часто конфликтовал с депутатами от ЕР. ЛДПР тоже участвует в выборах, хотя в прошлом созыве ее депутатов не было – в их списке 16 человек. «Новые люди» выдвинули 15 человек.

Кроме того, одного кандидата выдвинула Партия социальной защиты, и еще 7 человек хотят пойти на выборы самовыдвиженцами. Итого на 20 мест в думе претендуют 90 человек. Впрочем, их количество может сократиться, если избирком откажет кому-то в регистрации.

Напомним, 27 января депутаты-единороссы ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. 26 февраля решение о роспуске было принято.

Ревда, Елена Владимирова

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