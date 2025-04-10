КПРФ выдвинула в думу Ревды одиозную активистку из другого города

Свердловское отделение КПРФ составило список кандидатов в городскую думу Ревды, досрочные выборы в которую состоятся 18 мая.

Как сообщили «Новому Дню» в отделении, в списке 20 человек, в том числе – четыре депутата прошлого созыва: Лев Байбатыров, Андрей Беляев, Лариса Беляева, Александр Бушуев. Кроме того, в списке КПРФ – Наталья Крылова, бывший депутат гордумы Асбеста. Она известна тем, что в 2022 году баллотировалась сразу в семь дум: Первоуральска, поселка Малышева, Богдановича, Ирбита, Камышлова, Пышмы, Асбеста, но нигде не прошла.

Напомним, ранее избирком Ревды заверил список кандидатов в депутаты городской думы от партии «Единая Россия». В списке партии власти – 20 человек, по числу депутатских мандатов. Из них 10 – депутаты прошлого созыва, который самораспустился в феврале этого года. Подготовила свой список кандидатов и «Справедливая Россия». В него вошли 11 человек, в том числе – Вениамин Таров, который в последние несколько месяцев был председателем думы и часто конфликтовал с депутатами от ЕР.

27 января депутаты-единороссы ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. 26 февраля решение о роспуске было принято. На этой неделе закончится выдвижение кандидатов, а 18 мая состоятся досрочные выборы.

Ревда, Елена Владимирова

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