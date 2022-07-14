Участница форума «Открытой России»* претендует на мандат сразу в семи думах

Депутат Асбестовской гордумы Наталья Крылова, в прошлом году оштрафованная за участие в форуме нежелательной организации, собирается на местные выборы сразу в семи муниципалитетах Свердловской области.

Скандально известная активистка сама рассказала о своих планах в паблике Вконтакте «Народная Команда Первоуральска». В этом городе она идет в депутаты как самовыдвиженка. Еще в шести – поселке Малышева, Богдановиче, Ирбите, Камышлове, Пышме, Асбесте – Крылова будет кандидатом от КПРФ. «На сегодняшний день и в Асбесте и ещё в нескольких муниципалитетах (Малышева, Богданович, Ирбит, Камышлов, Пышма, Асбест) меня партия выдвинула», – сообщила Наталья Крылова в дискуссии с другими пользователями.

Эта информация вызвала у первоуральцев закономерное удивление. «Наталье Крыловой все равно, где быть депутатом?! Оказывается, депутат из Асбеста Наталья Крылова выдвинулась еще в шести муниципалитетах области, о чем она сама рассказала в сообществе «Народной команды»!

О чем это говорит? О том, что Крыловой важны не конкретные жители, а статус депутата. Первоуральск для неё – лишь один из способов получить депутатский мандат!», – написал пользователь паблика «[PVK] Подслушано Первоуральск». Под сообщением тут же появилось грозное «Удолите!» от некоего Максима Ездалова, чье имя созвучно имени близкого друга Натальи Крыловой – первоуральского активиста Максима Ездакова.

Как уже сообщал «Новый День», в марте 2021 года Наталья Крылова и Максим Ездаков оказались среди задержанных в Москве участников форума «Муниципальная Россия», проходившего в рамках проекта «Объединенные демократы». За проектом, в свою очередь, стояло общественное сетевое движение «Открытая Россия» (Open Russia Civic Movement Великобритания», признано нежелательным на территории РФ). На всех гостей форума были составлены протоколы по ст. 20.33 КоАП РФ «Осуществление деятельности иностранной или международной неправительственной организации, признанной в России нежелательной». В июне мировой судья 3-го судебного участка Асбестовского городского суда оштрафовал Наталью Крылову на 5000 рублей.

Крылова подала апелляцию в Абестовский городской суд, но он оставил решение в силе. «Противоречий между представленными в дело доказательствами не усматривается, все доказательства последовательны, согласуются друг с другом, и в своей совокупности являются достаточными для подтверждения обстоятельств, связанных с совершением Крыловой Н.В. административного правонарушения, предусмотренного статьей 20.33 КоАП РФ», – говорится в решении суда. Там же указано, что отрицание Крыловой своего участия в форуме «Объединенные демократы» опровергается материалами дела.

Добавим, теперь возникает опасность, что любой спонсор асбестовской активистки может попасть в поле зрения правоохранительных органов как гражданин или организация, финансирующая деятельность кандидата, принимавшего участие в деятельности нежелательной организации, а такие риски серьезным ФПГ не нужны.

Асбест, Первоуральск, Елена Владимирова

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