Асбестовский избирком нашел в документах КПРФ признаки фальсификации

Избирком Асбеста отказал в заверении списка кандидатов в местную думу, выдвинутого КПРФ. Были выявлены признаки фальсификации ряда документов. Решение комиссии будет направлено в следственные органы.

Как сообщили «Новому Дню» источники в избиркоме, подозрения вызвали подписи на нескольких протоколах решений конференции областного отделения КПРФ. Возможно, они выполнены разными людьми от одного имени.

Напомним, среди кандидатов в гордуму Асбеста от КПРФ – неоднозначная активистка и действующий муниципальный депутат Наталья Крылова. В прошлом году она была оштрафована за участие в форуме нежелательной организации, а теперь собирается на местные выборы сразу в семи муниципалитетах Свердловской области. В Первоуральске она идет в депутаты как самовыдвиженка. Еще в шести территориях – поселке Малышева, Богдановиче, Ирбите, Камышлове, Пышме, Асбесте – Крылова будет кандидатом от КПРФ.

Асбест, Татьяна Керженцева

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