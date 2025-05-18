22% ревдинцев проголосовали на выборах депутатов к 12:00

10 616 ревдинцев (22,57%) проголосовали на выборах депутатов городской думы к 12:00. Об этом сообщили в Свердловском избиркоме.

Как уже писал «Новый День», 27 января 2025 года депутаты Ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва. 26 февраля решение о роспуске было принято, были назначены досрочные выборы. В них примут участие 80 кандидатов – представители «Единой России», КПРФ, «Новых людей», СР, ЛДПР и несколько самовыдвиженцев. Всего горожане должны избрать 20 депутатов. Право голоса имеют 46 925 ревдинцев.

Ревда, Дарья Деменева

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