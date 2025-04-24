На 20 депутатских мест в Ревде претендуют 80 человек

В Ревде завершился этап регистрации кандидатов на досрочных выборах депутатов городской думы. Из 90 выдвинутых кандидатов отсеялись десять. Всего в думе 20 мест.

Как следует из информации на сайте избиркома, не смогли предоставить все необходимые документы 7 из 12 самовыдвиженцев, а также несколько кандидатов из списков «Новых людей», ЛДПР и Партии социальной защиты.

Таким образом, в избирательные бюллетени попадут 20 кандидатов от «Единой России», 18 – от КПРФ, 14 – от «Новых людей», 11 – от СР, 12 – от ЛДПР, и пять самовыдвиженцев.

Напомним, 27 января депутаты-единороссы ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. 26 февраля решение о роспуске было принято. Голосование состоится 18 мая.

Ревда, Евгения Вирачева

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