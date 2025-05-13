Избиратели Ревды жалуются на гуляющих свиней и разбросанные агитки

Жители Ревды, где уже началось досрочное голосование на выборах в гордуму, почти не подают официальных жалоб, но активно обсуждают в соцсетях то, что их действительно волнует. Это оказались гуляющие по городу свиньи и разбросанные на улицах агитматериалы.

Об этом сообщает Центр общественного наблюдения со ссылкой на электорального эксперта Андрея Мозолина: «Официальная статистика поступивших жалоб на выборах в Ревде скромна: их всего 9, причем большинство, 7 – на содержание и способы агитации. Довольно типичная картина. Другое дело, что участники избирательного процесса пишут друг о друге в Интернете, включая «безымянные» паблики и сообщества».

Самые популярные темы в последнее время – следующие (без указания имени и партий, так как уже началось голосование): «кто мусорит и разбрасывает агитки»; «по городу гуляют свиньи!» (похоже на акцию, хряк появляется в неожиданных местах); «в городе появились баннеры, призывающие не участвовать в выборах»; «для жителей провели праздник»; «обсудим кандидатов»; «какая дума нам нужна».

Как уже сообщал «Новый День», 27 января 2025 года депутаты-единороссы Ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва. 26 февраля решение о роспуске было принято. Голосование состоится 18 мая. В выборах примут участие 80 кандидатов – от «Единой России», КПРФ, «Новых людей», СР, ЛДПР и несколько самовыдвиженцев.

Ревда, Елена Владимирова

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