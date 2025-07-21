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Понедельник, 21 июля 2025, 13:47 мск

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Россельхознадзор призвал к порядку владельца бродячих свиней

Специалисты Россельхознадзора провели проверку в отношении фермера из Ревды, на которого постоянно жалуются соседи: его свиньи бродят по городу без присмотра.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, территория хозяйства имеет деревянное ограждение с деревянными воротами, через которые животные бесконтрольно выходят в город. На ферме нет площадки для биотермического обеззараживания навоза, дезинфекционных ковриков, нет сертификатов о соответствии ветеринарно-санитарным требованиям и нормам на корма и кормовые добавки. Животные не обеспечены чистой водой, поэтому пьют прямо из реки.

За последние полтора года ветеринарные мероприятия на ферме не проводились, животные не зарегистрированы в ФГИС «ВетИС».

Фермеру выдали предписание об устранении выявленных нарушений до 1 сентября 2025 года.

Добавим, жители Ревды уже несколько месяцев активно обсуждают в соцсетях гуляющих по городу свиней.

Ревда, Елена Владимирова

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