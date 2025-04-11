«Новые люди» выдвинули кандидатов в думу Ревды

Партия «Новые люди» сформировала свой список кандидатов на досрочных выборах думы Ревды.

В списке – 15 человек, что на пять человек меньше, чем вакантных мандатов. Отметим, что в предыдущем созыве партия представлена не была. «Каждый из баллотирующихся ставит своей целью не просто «победу на выборах», а качественное и грамотное обновление Ревды – в сторону прогресса и будущего», – говорится на странице свердловского отделения НЛ «ВКонтакте».

Напомним, в списке «Единой России» – 20 человек, по числу депутатских мандатов. Из них 10 – депутаты прошлого созыва, который самораспустился в феврале этого года. Также 20 кандидатов – в списке КПРФ, в том числе четыре депутата прошлого созыва: Лев Байбатыров, Андрей Беляев, Лариса Беляева, Александр Бушуев и Наталья Крылова, бывший депутат гордумы Асбеста. Она известна тем, что в 2022 году баллотировалась сразу в семь дум. Подготовила свой список кандидатов и «Справедливая Россия». В него вошли 11 человек, в том числе – Вениамин Таров, который в последние несколько месяцев был председателем думы и часто конфликтовал с депутатами от ЕР. ЛДПР тоже участвует в выборах, хотя в прошлом созыве ее депутатов не было.

27 января депутаты-единороссы ревдинской думы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. 26 февраля решение о роспуске было принято. На этой неделе закончится выдвижение кандидатов, а 18 мая состоятся досрочные выборы.

Ревда, Елена Владимирова

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