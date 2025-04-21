Три кандидата в депутаты не смогли собрать 13 подписей избирателей

Три кандидата-самовыдвиженца не смогли пройти этап регистрации и выбывают из предвыборной гонки в Ревде.

Это Ирина Пахнутова, Роман Махмутов и Александр Булатов. «Пахнутовой и Махмутову отказано в регистрации из-за недостаточного количества достоверных подписей в подписных листах. А Булатов вообще документы на регистрацию не предоставил», – сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий» со ссылкой на председателя ТИК Ольгу Барбачкову.

Александр Булатов – замдиректора частной охранной организации, был судим за кражу. Роман Махмутов – 19-летний студент УрФУ, Ирина Пахнутова – индивидуальный предприниматель.

Как уже сообщал «Новый День», пять партий выдвинули кандидатов без сбора подписей. Это «Единая Россия», КПРФ, «Справедливая Россия», ЛДПР и «Новые люди». Представители других партий, а также самовыдвиженцы должны собрать подписи избирателей – не меньше 12-13 в зависимости от избирательного округа и не больше 17.

Ревда, Елена Владимирова

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