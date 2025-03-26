На выборы в думу Ревды подал заявление первый кандидат

В избирательную комиссию Ревды подал заявление первый желающий принять участие в досрочных выборах депутатов гордумы.

Как сообщается на сайте избиркома, это 39-летний Сергей Ивашкин, житель Ревды. Мужчина закончил УГЛТУ, работает начальником службы сервиса и ремонтов в ООО «Единая теплоснабжающая компания», на выборы идет как самовыдвиженец.

Как уже писал «Новый День», самовыдвиженцам и представителям малых партий на выборах в Ревде надо собрать подписи избирателей – не меньше 12-13 в зависимости от избирательного округа и не больше 17.

Выдвижение кандидатов началось 22 марта, а закончится в 18:00 13 апреля. Последний срок сдачи документов для регистрации – 17 апреля.

Основным днем голосования избирком назначил 18 мая, но в комиссии не исключают, что выборы могут продлиться и два, и три дня.

Как уже писал «Новый День», 26 февраля дума Ревды приняла решение о самороспуске. За это решение проголосовали 14 из 17 депутатов.

Ревда, Елена Владимирова

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