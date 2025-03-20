В Ревде назначены досрочные выборы думы

Избирательная комиссия Ревды назначила досрочные выборы депутатов местной думы на 18 мая. Как говорится в постановлении избиркома, сроки всех избирательных действий (выдвижения кандидатов, агитации) будут сокращены на одну треть.

Как уже писал «Новый День», 26 февраля дума Ревды приняла решение о самороспуске. За это решение проголосовали 14 из 17 депутатов. Дискуссия была недолгой, хотя и довольно эмоциональной. Депутат Андрей Беляев заявил: «В местных и областных СМИ посыл такой: три коммуниста мешают работе думы. Я считаю, что крысы побежали с корабля, хотя эти крысы и утопили корабль». Его коллега Евгения Калмыкова парировала: «У вас сейчас отличная возможность сделать думу коммунистической. Чего вы так боитесь выборов?»

Председатель Вениамин Таров резюмировал: «Все наши действия сейчас не идут на пользу жителям. Думе нужна перезагрузка. Жители должны проявить понимание и активность на выборах».

Досрочные выборы обойдутся примерно в 12 млн рублей.

Ревда, Елена Владимирова

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