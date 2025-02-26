Сегодня дума Ревды вернется к вопросу о самороспуске

Сегодня городская дума Ревды вернется к вопросу о самороспуске, который был поднят месяц назад.

В понедельник, 24 февраля, думская комиссия по МСУ приняла решение включить этот пункт в проект повестки пленарного заседания 26 февраля.

Как уже сообщал «Новый День», 27 января депутаты-единороссы вынесли вопрос о самороспуске созыва, потому что недовольны спикером Вениамином Таровым, представителем «Справедливой России». В ответ Таров предложил оппонентам сдать мандаты и больше никогда не участвовать в выборах. В ситуацию пришлось вмешаться мэру Татьяне Клепиковой. Она уговорила мундепов отложить свои разборки на месяц, так как необходимо было внести правки в городской бюджет.

Ревда, Евгения Вирачева

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