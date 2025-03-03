В Ревде началась подготовка к досрочным выборам

В Ревде в ближайшее время начнется подготовка к проведению досрочных выборов депутатов местной думы.

Как сообщается на сайте городского теризибркома, досрочные выборы должны быть проведены не позднее чем через шесть месяцев со дня досрочного роспуска думы.

«Ревдинская районная территориальная избирательная комиссия в ближайшее время рассмотрит вопрос о назначении досрочных выборов депутатов думы муниципального округа Ревда и организует их подготовку и проведение», – сообщают в ТИКе.

С 3 по 12 марта в Ревде пройдет сбор предложений по кандидатурам членов избирательной комиссии в состав окружной избирательной комиссии.

Как уже сообщал «Новый День», 26 февраля дума Ревды приняла решение о самороспуске. За это решение проголосовали 14 из 17 депутатов.

Дискуссия была недолгой, хотя и довольно эмоциональной. Депутат Андрей Беляев заявил: «В местных и областных СМИ посыл такой: три коммуниста мешают работе думы. Я считаю, что крысы побежали с корабля, хотя эти крысы и утопили корабль». Его коллега Евгения Калмыкова парировала: «У вас сейчас отличная возможность сделать думу коммунистической. Чего вы так боитесь выборов?»

Председатель Вениамин Таров резюмировал: «Все наши действия сейчас не идут на пользу жителям. Думе нужна перезагрузка. Жители должны проявить понимание и активность на выборах».

Досрочные выборы должны пройти в течение полугода. Они обойдутся примерно в 12 млн рублей.

Ревда, Евгения Вирачева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2025, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube