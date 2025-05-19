«Единая Россия» разгромила КПРФ и СР на досрочных выборах в Ревде

В Ревде подвели предварительные итоги досрочных выборов депутатов городской думы.

Коммунисты и справедливороссы потерпели сокрушительное поражение. Как сообщает телеграм-канал «Ревдинский рабочий», 19 мандатов из 20 забрала «Единая Россия», один достался ЛДПР. Остальные партии не получили ничего. 785 избирателей испортили бюллетени.

Явка на выборах составила около 30%, при этом половина избирателей проголосовали досрочно.

Как уже писал «Новый День», предыдущий созыв городской думы самораспустился в феврале этого года. Причиной стал длительный конфликт между единороссами с одной стороны и коммунистами и справедливороссами – с другой.

Ревда, Елена Владимирова

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