Александр Ханин: команда Паслера выдержала свой первый политический экзамен

Команда врио губернатора Дениса Паслера выдержала первое политическое испытание – досрочные выборы в городскую думу Ревды. Об этом заявил «Новому Дню» политтехнолог Александр Ханин.

«Произошел полный разгром оппозиции, никакие плакаты, грязные технологии, скандальный пиар не работают в современных политических условиях. Избирателю нужен понятный кандидат, настроенный на работу, а не болтун и лжец.

«Единая Россия», глава города и предприятия, чьи сотрудники были выдвинуты кандидатами, провели хорошую работу по мобилизации сторонников. Люди пришли и проголосовали за понятных своих. Я наблюдал за ходом голосования, на участках было многолюдно. Команда Паслера выдержала свой первый политический экзамен.

Главные проигравшие – это Александр Ивачев (первый секретарь областного отделения КПРФ) и Андрей Кузнецов (руководитель свердловских справедливороссов), показавшие на всю страну, что реальной политической силы на местах у них нет. Может, им стоить подумать над участием в губернаторской кампании и сразу отказаться, чтобы не позориться», – считает Ханин.

Как уже сообщал «Новый День», 19 мандатов из 20 забрала «Единая Россия», один достался ЛДПР. Остальные партии не получили ничего. 785 избирателей испортили бюллетени. Явка на выборах составила около 30%, при этом половина принявших участие в выборах проголосовали досрочно.

Ревда, Евгения Вирачева

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